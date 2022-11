Fast-foods : la baisse de la qualité nutritionnelle "est inquiétante" alors que la "fréquentation des jeunes augmente", estime la CLCV

L'association de consommateurs a fait le point sur la qualité nutritionnelle des menus proposés aux enfants et adolescents par sept grandes chaînes et sur le niveau d’information apportée aux consommateurs.

"C'est inquiétant car en parallèle il y a une augmentation de la fréquentation des enseignes de restauration rapide par les jeunes", a déclaré lundi 28 novembre sur franceinfo Lisa Faulet, responsable alimentation de l'association de consommateurs CLCV, auteure d'une enquête sur les fast-food. Les menus enfants des fast-foods ont trop de calories et leur qualité nutritionnelle est en baisse, révèle l'enquête "Fast-food : des menus enfants encore trop caloriques" de la CLCV.

franceinfo : Un enfant peut-il manger équilibré au fast-food ?

Lisa Faulet : Il y a une telle diversité d'option au sein d'un même menu qu'il est possible de faire des choix plutôt sains en privilégiant une boisson peu sucrée, un fruit en dessert ou une compote, des tomates cerises à la place des frites. Cela reste des menus peu réalistes parce qu'ils sont peu choisis par les enfants et les adolescents. En allant au fast-food, ils ont plus envie de frites et de soda.

Est-ce grave si cela n'arrive que de temps en temps ?

On ne dit pas qu'il faut supprimer les frites dans les fast-foods. Le premier conseil qu'on donne c'est de ne pas y aller trop souvent, mais on peut se faire plaisir. Il faut de temps en temps modifier l'accompagnement, prendre un dessert un peu moins sucré.

Comment expliquez-vous que les apports caloriques aient augmenté avec les années ?

On s'attendait à l'inverse en comparant avec notre étude d'il y a 10 ans. On a aussi beaucoup de marketing de la part de ces enseignes qui parlent de l'effort en approvisionnement d'ingrédients bio. Mais cela s'est peut-être fait au détriment de la qualité nutritionnelle qui a eu tendance à se dégrader en 10 ans. C'est inquiétant quand on sait qu'en parallèle il y a une augmentation de la fréquentation des enseignes de restauration rapide par les jeunes.

Quelles sont les habitudes des jeunes ?

Selon les derniers chiffres, 50% des enfants et 60% des adolescents vont au moins une fois par mois dans les chaînes de restauration rapide. 20% y vont au moins une fois par semaine. Ces chiffres ont doublé sur les 10 dernières années. Ce sont des menus accessibles et cela reste un moment de plaisir.

Que recommandez-vous ?

On a voulu voir si les consommateurs avaient accès aux informations nutritionnelles au moment où ils passent en caisse. En restaurant, c'est très compliqué de les avoir. Certaines enseignes font des efforts, mettent à disposition le nutri-score mais il faut aller dans un onglet spécifique, pas du tout visible, quand on choisit les produits. Nous avons interpellé les enseignes en amont de la publication de l'étude. A ce jour nous n'avons pas eu de réponses mais nous les publierons si nous en avons.