Espagne : une ville entière au régime

Dans la ville de Naron, en Galice (Espagne), 20% des habitants sont en surpoids. Ils se sont lancé un défi collectif : perdre 100 000 kilos en deux ans. Tous ensemble, ils ont décidé de se mettre au régime : écoles, restaurants, hôpital... tout le monde participe. "Je mange moins et plus sain, alors au moins il faut que ça ait du goût", confie à France 2 Teresa Rodriguez, une habitante. Fini les sucreries et les tapas à l'apéritif, désormais, elle mange les pommes du jardin et fait de l'exercice. Résultat, elle a perdu 15 kilos en huit mois.

Une expérience à grande échelle

Si Teresa Rodriguez est en passe de relever le défi, c'est en partie grâce au docteur Carlos Pineiro. En janvier dernier, ce généraliste a lancé le régime collectif de Naron. Il voulait tester une expérience à grande échelle. La diète qu'il a mise en place relève du bon sens : moins de gras, plus de sport et une entraide entre les patients, et ça marche. Au-delà du mode du défi, c'est le mode de vie de ses patients que le médecin veut changer pour les sensibiliser à un problème de santé publique.

