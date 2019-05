Environnement : zoom sur la Slovénie, royaume des abeilles

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Un pays où l'abeille est reine. En Slovénie, la population d'abeilles est dix fois plus importante qu'en France. Les ruches sont visitées régulièrement par des visiteurs du monde entier. En 20 ans, la quantité d'abeilles a baissé de 40% en Europe. Un chiffre lié aux méfaits des produits chimiques. Une pollution combattue par des mesures fortes en Slovénie.

"L’État slovène a interdit les néonicotinoïdes en 2011. L'Europe ne l'a fait que l'an dernier (en 2018). Celui qui est vu en train d'utiliser des produits chimiques doit payer une amende de plusieurs milliers d'euros", détaille Blach Ambrozic, apiculteur.

Un miel artisanal au goût savoureux

Les abeilles sont protégées et la production de miel augmente. Sans produits chimiques au gout véritable. "C'est délicieux. Très doux et la liqueur n'est pas trop alcoolisée. C'est très bon", s'exclame une touriste américaine venue visiter la ruche. La Slovénie est un pays de montagnes et de forêts. Sur les toits de la capitale Ljubljana se trouvent des ruches. Les abeilles se sentiraient mieux en ville qu'à la campagne. "Les abeilles travaillent sur les trois kilomètres autour de la ruche. C'est une cité très verte avec beaucoup d'arbres et de forets. Elles trouvent une grande quantité de nourriture dans les alentours", abonde Gorazd Trusnovec, apiculteur urbain.

