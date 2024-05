Environnement : rencontre avec un pépiniériste qui propose des légumes adaptés au changement climatique

William Berthold, pépiniériste et créateur de "Saveurs Vivaces", propose à ses clients de cultiver des légumes perpétuels. Il s'agit de plantes qui repoussent toute l'année, et qui sont parfaitement adaptées au changement climatique.

William Berthold, pépiniériste et créateur de "Saveurs Vivaces", a donné rendez-vous aux équipes de France Télévisions au château de La Roche-Guyon (Val-d'Oise) pour une foire aux plantes. Chrysanthème à soupe, céleri de Corée, bette maritime : il cultive des légumes perpétuels. Il s'agit de plantes qui repoussent toute l'année, et qui en plus, s'adaptent au climat. Les clients apprécient. Il n'y a pas besoin de replanter ces plantes perpétuelles. Elles se débrouillent presque toutes seules dans le jardin.

Il travaille avec les grands chefs

Il y a trois ans, William Berthold a décidé de se lancer avec le soutien de sa compagne, Julie Pellerin. Pour vivre de sa passion, il vient de s'installer dans une pépinière au Tremblay-sur-Mauldre (Yvelines), où se trouvent une cinquantaine de plantes. Elles ont un atout de taille, puisqu'elles sont parfaitement adaptées au changement climatique. "Elles sont plus grandement enracinées dans le sol, donc elles vont chercher l'eau plus profondément. Elles vont être plus résistantes, globalement", explique-t-il. Pour faire découvrir ses légumes, William Berthold travaille aussi avec les grands chefs cuisiniers.