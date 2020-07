Environnement : des pailles en pâte dans le verre

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Sur une terrasse de Bourg-en-Bresse (Ain), il y a une nouveauté, pas dans l'assiette, mais dans le verre. Les pailles sont en pâte. La forme d'un spaghetti, le diamètre d'un macaroni, la formule séduit. "Plus on réduit le plastique, mieux c'est, donc c'est très bien qu'il y ait de bonnes idées qui viennent sur le marché", explique une cliente.

Les commerçants vont devoir s'adapter à la nouvelle règlementation

Deux étudiants en commerce se trouvent derrière l'idée des pailles en pâte. Depuis quelques mois, ils louent un espace dans un entrepôt. Leur affaire prend de l'ampleur. "On est sur un espace beaucoup plus grand que dans ma chambre. Quand on arrive ici, ça fait vite bizarre et vite très grand", précise Mathieu Laurençon, cofondateur de Payapâte. Si Mathieu a eu l'idée en premier, il a rapidement été rejoint par Romain pour le marketing. Les deux associés règnent désormais sur un stock d'un million de pailles.

