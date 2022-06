Eau Cristaline : la marque annonce sa première augmentation depuis près de 20 ans

La célèbre marque d'eau en bouteille Cristaline a annoncé une hausse du prix de son pack de six bouteilles, le produit le plus vendu en France. En près de 20 ans, jamais la marque n'avait augmenté ses prix.

La bouteille d'eau Cristaline est le produit le plus vendu en supermarché, et c'est aussi la bouteille la moins chère. Mais la marque va augmenter ses prix de 10%. Cristaline est, elle aussi, rattrapée par l'inflation. "Je ne le savais pas, mais je sais que tout augmente. Alors, on est résigné, tout simplement", témoigne une Française.



Une hausse due en partie à celle du plastique

Le prix de cette eau à bas coût n'avait pas bougé depuis près de 20 ans. Cette augmentation est en partie due à celle du plastique, indispensable pour fabriquer les bouteilles. En effet, le prix de cette matière flambe, avec une augmentation de 39% à l'automne dernier. Autre raison : avec la hausse des prix du carburant, transporter la marchandise coûte forcément plus cher à l'entreprise. Elle va donc répercuter ses coûts sur les distributeurs. Selon Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution, les consommateurs pourraient bientôt voir le prix grimper sur leurs tickets de caisse.