E. coli dans des pizzas Buitoni : Nestlé assure que des tests menés dans son usine du Nord sont négatifs

Faire retomber la polémique. Nestlé assure, jeudi 31 mars, que des tests menés sur son site de Caudry (Nord), qui produit des pizzas de la marque Buitoni, dont certaines ont été contaminées à l'E. coli, sont négatifs. Soixante-quinze prélèvements sur la ligne de fabrication concernée ont été effectués.

La société avait fermé les deux chaînes de production de l'usine et avait rappelé le 18 mars toutes les pizzas de la gamme Fraîch'Up après l'identification d'un possible lien avec des contaminations à l'E. coli. "La priorité, c'est de trouver la cause de la contamination", a déclaré Pierre-Alexandre Teulié, directeur général de la communication de Nestlé France.

L'hygiène de l'usine en question

Des photos d'une chaîne de production souillée, diffusées en mai 2021 sur le site internet Mr Mondialisation et reprises jeudi par RMC, semblent effectivement avoir été prises au sein de l'usine, a reconnu Pierre-Alexandre Teulié. Mais "ce qu'elles montrent ne représente pas l'état normal, habituel ou acceptable de l'usine".

"Si cela correspond à une réalité", il ne pourrait s'agir que de situations ponctuelles, "après une panne" ou "lors du processus de nettoyage", a-t-il précisé, soulignant que des contrôles inopinés menés en septembre 2020 et mars 2021 n'avaient relevé aucun écart avec la réglementation.

La fédération CGT de l'agroalimentaire a déploré de son côté une réorganisation de l'usine en 2015 ayant, selon elle, affecté l'hygiène. "Depuis, le temps de nettoyage est moindre et effectué par des personnes moins bien formées", a souligné Maryse Treton, membre du syndicat. Nestlé a précisé que les chaînes étaient nettoyées en profondeur pendant cinq heures après un maximum de 27 heures de production.