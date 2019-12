Dubaï : des saumons élevés en plein désert ?

Dans le golfe Persique, au large de Dubaï, il y a longtemps qu'existent les élevages de poissons : mérou, daurade, bar... Mais dans cette ville de la démesure qui a jailli en plein désert, un élevage de saumons a fait son apparition. Avec des températures qui dépassent les 45°C l'été, impossible d'élever des saumons en extérieur. L'eau utilisée provient d'une usine de dessalement. Sa température, son degré de salinité et sa force de courant : tout a été conçu pour reproduire les conditions de vie naturelles du saumon.

Un produit de qualité

À peine pêché, le saumon est déjà livré dans les supermarchés. Nourri de produits naturels, sans antibiotiques et à un prix raisonnable, ce saumon a du succès auprès des consommateurs. "Dubaï est un endroit où la législation est très ferme, donc je me dis que j'ai plus confiance en le label organique à Dubaï, qu'ailleurs dans le monde", fait savoir une cliente. Les propriétaires de la ferme piscicole, soutenue par les autorités, comptent ouvrir une quarantaine d'élevages supplémentaires.

Le JT

