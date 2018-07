Deux idées de recettes pour réussir votre pique-nique !

L'été est arrivé, et les envies de déjeuner sur l'herbe se font ressentir. Mais au lieu de remplir votre panier de charcuterie et de chips, pourquoi ne pas prendre le temps de préparer un pique-nique sain et gourmand.

La chef à domicile Pauline Billaud nous propose deux recettes originales : des mini-poivrons farcis aux rillettes de sardine et une salade d'inspiration asiatique.



Recette : mini-poivrons farcis aux rillettes de sardine

Préparation :

1 – Coupez huit mini-poivrons et épépinez-les.

2 – Faites-les cuire dans une poêle avec de l'huile d'olive à feu moyen et surveillez-les régulièrement.

3 – Ecrasez 150 grammes de sardines grossièrement dans un bol. Ajoutez deux cuillères à soupe de yaourt, puis mélangez. Vous pouvez aussi ajouter un peu de cognac.

4 – Ciselez finement quelques feuilles de verveine citronnelle et de menthe. Riches en antioxydants, elles apportent un goût de fraîcheur aux rillettes.

5 – Ajoutez un peu de citron vert et une échalote émincée à la préparation et mélangez le tout.

6 – Farcissez les mini-poivrons qui ont eu le temps de refroidir.

7 – Réservez au frais.

Recette : salade d'inspiration asiatique

Préparation :

1 – Coupez une belle mangue en petits morceaux. Ce fruit tropical est riche en fibres et en polyphénols, idéals pour les intestins.

2 – Saisissez quelques crevettes dans de l'huile de sésame et saupoudrez du sésame noir sur les crevettes.

3 – Emincez un oignon rouge et coupez quelques rondelles de concombre.

4 – Dressez la salade avec la mangue, des feuilles de coriandre et le reste des ingrédients.

5 – Rajoutez un peu de sauce soja et d'huile de sésame sur la salade.

6 – Dégustez.