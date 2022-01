Désintox. McDonald's n'utilise plus de viande traitée à l'ammoniaque dans ses hamburgers depuis 2012

De la viande lavée à l'ammoniaque chez McDonald's ? À en croire certaines publications virales sur les réseaux sociaux, la pratique était courante, jusqu'à très récemment dans les cuisines du fast-food. Les consommateurs ne devraient leur salut qu'à l'intervention de Jamie Oliver, le célèbre chef britannique engagé contre la malbouffe : il aurait, selon ces posts Facebook, gagné une « bataille juridique » contre la franchise.

Sauf que l'histoire, en plus d'être ancienne, est un peu exagérée. Jamie Oliver, a bien dénoncé McDo et son utilisation du « pink slime » dans les hamburgers, cette viande de bœuf recomposée, traitée à l'hydroxyde d'ammonium pour détruire les bactéries et la rendre comestible. C'était en 2011, sur le plateau de sa série Food revolution show. Mais pas devant les tribunaux, puisque le médiatique cuisinier n'a jamais intenté de procès à la chaîne américaine.

Pas de « bataille juridique » donc, mais une victoire quand-même. Car dès 2012, McDonald's annonce avoir cessé cette pratique. Mcdonald’s assure cependant que cette décision n'a strictement rien à voir avec l'émission de Jamie Oliver. En tout cas, dans la foulée, les chaînes Taco Bell et Burger King, abandonnent eux aussi le procédé aussi.

À noter que contrairement à ce que les posts Facebook français peuvent laisser croire, cette pratique n'a en réalité jamais été autorisée dans l'Hexagone. Ni ailleurs en Europe, où contrairement aux Etats-Unis, des règlements interdisent l'ajout d'hydroxyde d'ammonium dans les denrées alimentaires.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur Twitter : https://twitter.com/artedesintox

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/