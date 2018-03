Découverte : le retour de la gentiane

Ce liquide précieux coule à nouveau dans le Haut-Doubs. C'est l'histoire d'une renaissance : celle de la gentiane, un produit qui fait depuis longtemps la renommée de toute une région. Le produit, justement, c'est de la gentiane. Les racines de cette fleur sauvage protégée dans la région viennent du Massif central. Finement broyées, elles sont fermentées pendant plusieurs mois dans ces cuves. Depuis une semaine, l'alambic ambulant venu de Bourgogne fonctionne à toute vapeur ; une première distillation qui se limitera cette année à 1 600 bouteilles.

Préserver la tradition

Ce nectar avait disparu depuis 2013, depuis que le dernier bouilleur de cru, issu d'une longue lignée, a décidé de rendre les clés. Si les cuves ont changé de lieu, déplacées de quelques mètres, le savoir-faire de Michel demeure. Grâce à Dominique Rousselet, un distillateur d'absinthe et repreneur naturel pour une eau de vie plus que centenaire. Au terme d'un hiver rigoureux, la gentiane exhale à nouveau son puissant parfum et si c'est un peu tard pour la saison, l'essentiel est de préserver cette tradition.