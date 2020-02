Culture : quand le musée de l'Homme s'intéresse à l'évolution des habitudes alimentaires

En haut, le balcon des sciences. En bas, un banquet avec une centaine de convives. Nous sommes au musée de l'Homme, à Paris, et contrairement aux apparences, il s'agit bien d'une exposition temporaire sur la nourriture. Le commissaire, Christophe Lavelle, est d'ailleurs attablé lui aussi. "C'est une manière originale d'aller au musée, et d'être vraiment dans le vif du sujet par la théorie et par la pratique", explique-t-il. Régis Marcon, qui possède trois étoiles au Michelin, est le chef invité.

Un chef qui observe la nature

Le repas concocté correspond à l'une des thématiques de l'exposition : l'impact de la nourriture sur la nature. Les lentilles, un des plats du banquet, ont été préparées un peu plus tôt en cuisine. Régis Marcon vient de Haute-Loire, et il les a remises au goût du jour. "Depuis l'origine de l'Homme, on a compris qu'on pouvait trouver les protéines dans les végétaux, avec une bonne association céréales-légumineuses", précise le chef étoilé. Tous les jours, il observe la nature, et essaye de le transmettre tous les jours. Il essaye ensuite de le transmettre dans l'assiette, comme avec des fleurs de pensées.

Je mange donc je suis est exposée au musée de l'Homme jusqu'au 7 juin 2020.

Le JT

Les autres sujets du JT