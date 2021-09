Alimentation : quand les chefs ont leur propre potager

De plus en plus de restaurateurs et de grands chefs créent leurs propres potagers. Reportage pour le 19/20 du dimanche 26 septembre à Collonges-la-Rouge, en Corrèze.

Salades, blettes, choux, tous les jours, les maraîchers de Collonges-la-Rouge (Corrèze) font le tour du jardin pour alimenter les cuisines du restaurant. Antoine Hartmann, ingénieur en agroécologie, est à la tête du projet. "J'ai toujours apprécié manger les légumes du potager de mon père, et je n'ai jamais retrouvé ce goût-là dans les restaurants en tant que simple client, et j'ai eu envie de cultiver mes propres légumes", raconte-t-il.

Manger bio et local

Après un gros travail de mise en place, le jardin a tenu toutes ses promesses, en alimentant jusqu'à 120 couverts par jour en pleine saison touristique. Le menu se décline au jour le jour avec les légumes disponibles. "On fait des essais, on trouve des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas parfois, mais on essaie de trouver une alternative à la cuisson à l'eau que tout le monde pratique", devise Sébastien Madina, chef de cuisine. Le concept séduit les adeptes du bio et des circuits-courts.