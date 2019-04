Côte d'Opale : une chasse aux œufs très particulière

Dans la série de la chasse aux œufs, en voici une qui prend des allures de cours de sciences naturelles, organisée par, Maréis, un centre de la découverte de la pêche en mer. Une quarantaine de grands et de petits partent à l'assaut de la plage. "C'est une capsule d’œuf de raie. Et là vous avez des bébés bulots", explique Rémy Dubois, animateur Maréis. Cette collecte va servir à étudier et recenser ces poissons qui disparaissent progressivement de nos mers. Pour pimenter la collecte, certaines capsules d’œufs sont numérotées : la promesse d'une récompense.

Plus de 960 coquilles ramassées

Pour occuper les parents, c'est l'occasion de leur faire faire un geste citoyen. "On en profite tant qu'on est là pour ramasser un peu les déchets qui sont sur la plage qui sont arrivés par la marée et de nettoyer un maximum", avoue un adulte. Vient enfin l'heure du précieux comptage : 964 coquilles ramassées.



