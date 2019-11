Consommation : les Français mangent moins de poisson

En France, la consommation de poisson s'élève à 34 kg par an et par habitant. En 2011, c'était 36 kg. En dix ans, le nombre de tonnes de poisson achetées a chuté de 7%. La première explication se trouve dans le prix. Le poisson est un produit de plus en plus cher. "Sur les dix dernières années, les dépenses ont progressé de 18% alors que la quantité achetée a, elle, diminué", explique la journaliste Justine Weyl sur le plateau du 13 Heures.

Les "millenials", plus gros consommateurs

"Deuxième raison qui explique cette baisse : le poisson est un produit qui se conserve peu de temps et qui est un petit peu plus compliqué à cuisiner, donc ce n'est pas du goût des consommateurs pressés", ajoute la journaliste. Les Français se tournent donc vers les produits préparés comme le saumon fumé, les gambas cuites ou encore les conserves, dont la consommation augmente. Les plus gros consommateurs de poisson sont désormais les "millenials", la génération née entre 1980 et le milieu des années 90. Ils mangent 72 repas à base de poisson par ann contre 69 pour les seniors. La désaffection pour la viande et le souci de manger sainement a inversé la tendance.

Le JT

Les autres sujets du JT