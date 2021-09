Consommation : le zéro gaspillage au banc d’essai

Une semaine sans faire de courses pour une famille de cinq personnes. C’est le pari d’une Girondine. Depuis quatre ans, chaque dernière semaine du mois, elle cuisine uniquement avec ce qu’il reste dans ses placards et dans son potager. Cette routine, Maylis Henriot l'a mise en place après la naissance de son troisième enfant, quand les fins de mois étaient parfois plus difficiles.



"150 euros d’économisés par mois"

"Ça nous fait quand même 150 euros d’économisés par mois (...). En plus, ça permet d’utiliser ce qu’on a : on ne jette quasiment rien", chiffre celle qui tient le blog La cuisine de Maylis. Ne rien gaspiller est devenu un vrai mode de vie pour la famille. Maylis Henriot est adepte du batch-cooking, cette méthode qui consiste à cuisiner tous les week-ends pour préparer les repas de la semaine. Et c’est avant tout une question d’organisation. "Je note tous les menus de toutes les semaines", jusqu’au goûter.