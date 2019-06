Consommation : la fraise d'Alsace mise à l'honneur

La consommation locale et en circuit court a de plus en plus le vent en poupe. Et c'est particulièrement le cas pour les fruits et légumes. En Alsace, la fraise locale voit sa côte de popularité augmenter. De belle taille, rouge et savoureuse, elle séduit. Récoltée dans des champs comme à Stotzheim (Bas-Rhin), la fraise d'Alsace bénéficie d'un climat favorable à son développement. "Les pluies, c'était plutôt un atout. Il faut savoir que le fraisier a besoin d'eau pour pousser et faire de bonnes fraises. [...] Les quelques rayons de soleil on les capte et c'est grâce à ça que le début de récolte est positif", explique Sylvain Christen, producteur.

Divers modes de production

Au total, une cinquantaine de producteurs de cette variété sont présents dans la région. Et la vente peut se faire en libre cueillette, diminuant le prix d'achat de moitié par rapport aux fraises déjà récoltées. D'autres méthodes de production sont aussi mises en place, en culture suspendue ou sous serres. De quoi permettre une production plus précoce et plus longue d'une variété que les pâtissiers locaux s'attachent à travailler.

