Consommation : la baguette, une passion française

Plus qu'un symbole gastronomique, la baguette est celui d'une culture qui traverse les âges. À Arlanc, dans le Puy-de-Dôme, Xavier Bordet, boulanger depuis 20 ans, défend ce savoir-faire artisanal. C'est ce même savoir-faire qui tient à coeur à l'ensemble des boulangers lorsqu'ils demandent l'inscription de la baguette au patrimoine mondial de l'Unesco. Cet art un peu particulier, certains apprentis sont en train de l'acquérir.

Des repreneurs qui manquent

À 19 ans, Guillaume Nursimooloo passe son brevet professionnel et a toutes les chances de trouver du travail et même de monter son affaire, car une boulangerie sur deux a du mal à trouver un repreneur. "On a besoin de beaucoup de jeunes (...), il n'y en a pas assez", explique un boulanger expérimenté. En embrassant ce métier, c'est toute une culture que ces jeunes apprentis vont perpétuer.

