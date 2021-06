Consommation : des résidus de plastique dans les eaux minérales ?

Servies dans des bouteilles en plastique, les eaux minérales sont-elles vraiment synonyme de pureté ? Les équipes de France Télévisions se sont rendues dans une usine d'embouteillage, dans la Haute-Saône. Chaque matinée débute par un rituel : goutter l'eau de la source, directement à la fontaine. "On a le gout. On sent un peu de fer, on sent les minéraux", explique Paul Poulaillon, directeur général de Velleminefroy. "C'est une eau qui est complète, qui n'a pas de nitrates, qui n'a pas de sel." 30 000 bouteilles sortent chaque jour de l'usine. Les trois quarts sont en plastique et celui-ci est fabriqué en Europe. Plus cher, il est aussi plus sûr. L'entreprise a même fait tester des échantillons de ses bouteilles par un laboratoire indépendant. Résultat, "zéro plastique" dans les bouteilles.

Opter pour l'eau du robinet ?

Ce n'est toutefois pas le cas de tous les distributeurs d'eau. L'association de consommateurs UFC-Que choisir a fait analyser des bouteilles dans un laboratoire, et découvert que certaines contiennent des microplastiques. C'est le cas de "neuf marques d'eau en bouteille sur 20", indique Elisabeth Chesnais, spécialiste environnement de l'association. Ces traces apparaissent toutefois en très faible quantité, "en moyenne une microfibre par litre, ce qui est absolument dérisoire". Le chercheur Guillaume Duflos confirme que ce taux dans les bouteilles d'eau est "très bas". Les agences de santé, elles, travaillent sur une réglementation européenne, afin de fixer un seuil maximal.