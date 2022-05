Consommation : cuisine, entretien… le fait maison permet d'effectuer des économies

En cuisine, "pour sept produits du quotidien sur dix, le fait maison revient moins cher", affirme la journaliste Dorothée Lachaud, présente sur le plateau du JT de 13 Heures, mercredi 4 mai. Par exemple, une salade de carottes râpées est deux fois moins chère si elle est faite maison, plutôt qu'achetée en barquette. De même pour la salade, "une laitue prête à l’emploi, en sachet, c’est environ 1,50 euro les 200 g, soit 7,50 euros le kilo… contre 4, 70 euros le kilo à la pièce", poursuit la journaliste. Enfin, la pâte à crêpe maison est six fois moins chère que celle industrielle.

Économiser jusqu'à 272 euros par an

Des économies peuvent être réalisées en faisant ses produits d'entretien ou en réparant soi-même des objets. La lessive maison revient ainsi à 1 euro le litre, contre 7 à 8 euros en supermarché. "On estime qu’en cuisinant, cousant, fabriquant et réparant soi-même… on peut économiser 272 euros par an en moyenne", conclut Dorothée Lachaud.