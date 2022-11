Consommation : comment éviter le gaspillage alimentaire ?

En moyenne, chez lui, chaque Français jette en moyenne 29 kilos de nourriture par an, ce qui représente 2,5 kilos par mois. Par an, sept kilos d’aliments encore emballés sont jetés. Les légumes sont les plus jetés, suivis par les fruits et par le pain. "Selon l’Ademe, ça représente en moyenne 400 euros par an par foyer qui finissent dans nos poubelles", explique Dorothée Lachaud, présente sur le plateau du 13 heures, mardi 1er novembre.

Certains aliments impérissables

Certains produits sont jetés, car les consommateurs ne comprennent pas les dates de péremption. "Le miel, le sucre, le poivre, le sel, le vinaigre, pour tous ces produits, il n'y a pas de durée de vie ! Ils sont impérissables", indique la journaliste. Les pâtes, le riz et la farine se consomment aussi plusieurs années après la date limite. Les boîtes de conserve, si elles ne sont pas gonflées, ne représentent pas de risque. Parmi les aliments qui se conservent au frigo, les sodas peuvent être bus jusqu'à un an après. "Les sauces et le lait, s’ils ne sont pas ouverts, peuvent être consommés jusqu’à deux mois après la date limite", conclut Dorothée Lachaud.