Conso : les pièges à éviter au supermarché

Quand on est dans les rayons avec son caddie, tout est fait pour nous tenter : "Et ça commence au moment même où vous prenez votre Caddie", révèle Nabila Tabouri sur le plateau de France 2. Pour que vous achetiez beaucoup, la taille du chariot a été multipliée par six en trente ans. Quant au panier, finie la version simple à anses, il est désormais sur roulettes, voire à plusieurs étages, malin... Cela pousse à en mettre plus. Un conseil : tenez-vous-en à votre liste de courses, et passez vite en caisse."

Le marketing sensoriel

Et les supermarchés ont aussi une technique redoutable : la stimulation de votre odorat. Aviez-vous remarqué que le rayon boulangerie, rôtisserie ou traiteur sont souvent à l'entrée des magasins ? "Ce n'est pas un hasard, poursuit la journaliste : ces rayons dégagent de fortes odeurs, qui mettent en appétit. Cela s'appelle le marketing sensoriel, et il a un objectif : susciter l'achat. Mais depuis 2014, il est interdit de diffuser des effluves si le produit n'est pas cuit sur place. Alors pour ne pas craquer, un autre conseil : ne faites jamais vos courses l'estomac vide."

