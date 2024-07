Compléments alimentaires pour les sportifs : l'Anses alerte sur les risques pour la santé qui peuvent aller "jusqu'à la mort"

L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) alerte sur les risques pour la santé que peuvent faire courir les compléments alimentaires à destination des sportifs, rapporte France Inter mercredi 17 juillet. Utilisés dans les milieux culturistes, ces produits sont consommés aujourd'hui par des sportifs de haut niveau, mais aussi par des amateurs attirés par la promesse de développer la masse musculaire tout en réduisant la masse grasse.

Vendus sans ordonnance, certains de ces produits, destinés à améliorer les performances physiques, peuvent présenter des effets indésirables et parfois très graves.

Près de 160 nouveaux cas d'effets indésirables ont été signalés depuis la précédente alerte de l'Anses en 2016. Ces effets peuvent aller des maux d'estomac aux vertiges, "avec des effets allant jusqu'à la perte de connaissance", prévient Irène Margaritis, chargée de l'évaluation sur la nutrition et les risques nutritionnels à l'Anses. "Au niveau cardiovasculaire, cela peut être des palpitations, des arythmies, jusqu'à l'arrêt cardiaque." Deux décès en lien avec les compléments alimentaires ont été recensés par l'agence.

Des substances dangereuses qui sont cachées

La plupart de ces produits sont enrichis en protéines, acides aminés et extraits de plantes. Mais ils contiennent parfois des substances dangereuses et interdites. Certains industriels "ajoutent des substances clairement dopantes", affirme Irène Margaritis, comme de la sibutramine ou des stéroïdes anabolisants. "Ce sont des substances qui ne se trouvent pas sur l'étiquette. On ne sait pas qu'elles sont dans le complément alimentaire, mais elles y sont, et elles ont des effets indésirables."

L'Anses recommande aux sportifs de demander l'avis d'un professionnel de santé avant de consommer des compléments alimentaires et surtout d'éviter les achats sur internet.