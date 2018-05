Comment bien choisir sa pizza ?

La pizza est un des plats les plus consommés et les plus aimés dans le monde entier. Et l'industrie alimentaire l'a bien compris en inondant le marché d'une grande variété de pizzas surgelées ou fraîches.

Dans les rayons des supermarchés, d'un point de vue nutritionnel et santé, le pire côtoie souvent le meilleur. Alors, faut-il privilégier les pizzas fraîches ou surgelées ? Faut-il éviter les pizzas à la crème fraîche ? Quid des pizzas aux fromages ? Combien de fois par semaine peut-on consommer de la pizza ? Notre diététicienne, Angélique Houlbert, décrypte pour nous les étiquettes et délivre de précieux conseils pour faire les bons choix. Retrouvez toutes ses recommandations en vidéo.