Chypre : halloumi, le fromage dégusté à toutes les sauces

À l’heure du petit-déjeuner, le halloumi est servi avec des tranches de pastèque. "C'est amusant à manger. Cela ne se brise pas en bouche comme les autres fromages. C’est très goûteux. Vous pouvez le manger de plein de façons : avec les fruits, c’est le meilleur. Mais des œufs-bacon le matin aussi", explique une touriste. En effet, il se mange grillé, dans les salades, dans un burger végétarien ou encore râpé sur les pâtes. Le fromage chypriote se déguste sur l’île depuis toujours.



Parfumer la viande d’agneau

Le halloumi doit cuire pour être pasteurisé. Une fois prêt, il est salé et plié. Une feuille de menthe est rajoutée au milieu pour donner du goût. "Plus on le laisse, plus il va avoir une pâte plus ferme. Plus ferme jusqu’à une consistance qu’on peut râper sur les pâtes", estime Andreas Mavrommatis, du restaurant "Le Mavrommatis" à Paris. Le secret ? "Il faut donner de la bonne herbe aux chèvres", selon Thessalia Mavrommatis. Le halloumi peut servir aussi bien à parfumer la viande d'agneau ou en gaspacho de fraises et tomates.