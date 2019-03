Carrefour rappelle des lots haricots verts surgelés

Les sachets de haricots verts congelés de la marque Carrefour sont rappelés depuis ce mercredi 13 mars. Ils sont potentiellement contaminés par une plante hautement toxique : le datura

Carrefour ! Le distributeur procède au retrait de la vente de ses lots de haricots verts très fins surgelés, "en raison de la présence potentielle d’un corps étranger végétal : le datura". L’avis de rappel a été annoncé par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), ce lundi 11 mars.

E. Leclerc, avait déjà annoncé, il y a quelques jours, le retrait de la vente des haricots verts très fins de la marque Notre Jardin. Et ce, pour les mêmes raisons. Interrogé par l'AFP, le distributeur déclare que "le recours à une agriculture de plus en plus raisonnée, avec un minimum de pesticides, explique le risque potentiel de retrouver un datura dans un lot de haricots verts".

Tachycardie, hallucinations…

Le datura est une plante très toxique, dont la consommation peut entraîner des effets graves sur la santé. Elle est même baptisée "l'herbe du diable". Les effets ressentis peuvent être les suivants, avertit Carrefour dans un communiqué : "sécheresse de la bouche, pupilles dilatées, troubles de la vue, tachycardie, agitation, confusion, désorientation spatio-temporelle, hallucinations, paroles incohérentes".

Attention, "de très petites quantités suffisent pour déclencher une intoxication", précise Carrefour. Alors, si vous ressentez ces symptômes ou ceux d’une intoxication après ingestion, appelez le 15, ou consulter rapidement un médecin.

Quels lots sont concernés ?

Les lots concernés sont à consommer avant le 02/20. Ils possèdent le code barre 3560070444373. Ils sont vendus sous la forme de sachets d’un kilo, sans marque. Le numéro de lot est 8058M. Carrefour invite les consommateurs ayant les lots de produit concernés par la mesure de retrait, de ne pas "les consommer et [de] les ramener en point de vente pour remboursement".

Le service consommateurs Carrefour se tient à disposition, pour toutes informations complémentaires. Le numéro est le suivant : 09 69 39 7000 – Appel non surtaxé.