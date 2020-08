Canicule : se nourrir autrement avec des fruits et légumes

Sous la chaleur des étals de ce marché de Chenôve, en Côte-d'Or, les fruits et légumes se vendent particulièrement bien par cette température. "Je mange plus de crudité déjà, parce qu’en hiver on en mange moins", indique un client. "Plutôt des fruits et légumes, essentiellement des laitages mais sans négliger un petit peu de viande", confie une cliente. "Des choses bien fraîches en fin de compte parce que là avec cette chaleur on a pas envie de manger chaud", indique un passant. Mais fait-on les bons choix alimentaires ?

Boire beaucoup d’eau

Durant les vagues de chaleur, les nutritionnistes conseillent de manger des fruits et légumes gorgés d’eau et de sels minéraux. "Je pense par exemple à la tomate, au concombre. Vous pouvez les faire en salade composée pourquoi pas. Ou alors, si vous n’êtes pas trop crudités, par ce que vous avez peur de gonfler ou de ballonner avec la chaleur, vous pouvez également faire des soupes froides", indique une nutritionniste. Mais attention aux excès de sucre, même avec les fruits. Il est aussi important de boire au moins 1,5 litre d’eau par jour en période de canicule.

