C'est la saison des champignons, comment reconnaître les comestibles ?

L'automne bat son plein, et en forêt, les amateurs de champignons ne boudent pas leur plaisir au moment d'aller les ramasser. Mais attention cependant à ne pas ramener des espèces nocives. "En France, on trouve à peu près 3 000 espèces de champignons et une centaine, pas plus, sont comestibles", précise la journaliste Valérie Heurtel sur le plateau du 13 Heures. Il faut donc être très prudent.

Le Cèpe de Bordeaux et son jumeau toxique, le Bolet de Satan

"Méfiez-vous surtout des faux amis", prévient-elle. Ainsi, si vous regardez un coulemelle et une lépiote brun-incarnat, la ressemblance est frappante, mais le second champignon est mortel. Il en va de même pour le Cèpe de Bordeaux et son jumeau toxique, le Bolet de Satan. Le plus simple, en cas de doute, reste d'aller chez son pharmacien et de ne prendre aucun risque. Il faut aussi séparer les champignons douteux du reste de la récolte.

