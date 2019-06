Biscuits apéritifs : comment bien les choisir ?

On sait que les biscuits apéritifs sont néfastes pour la santé, ce sont des concentrés de sel et de mauvaises graisses. Par ailleurs cette association a également un impact au niveau comportemental en perturbant totalement les sensations de faim et de soif, qui finissent par vous faire manger le paquet entier et boire davantage de sodas ou d'alcool.



Huile de palme, arômes artificiels, exhausteurs de goût, sulfites, phosphates... Bon nombre de ces produits ultra-transformés sont à laisser dans les rayons. Pour votre apéritif, Angélique Houlbert vous recommande d'autres alternatives comme, les amandes, les noisettes, les noix de pécan, les cacahuètes en coques ou en vrac.

