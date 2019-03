Avec certains compléments alimentaires, "on arrive à des "excès" qui peuvent donner "des arythmies cardiaques, des crises d’anxiété et renforcer le stress"

Christelle Pangrazzi, rédactrice en chef adjointe des hors-séries du magazine "60 millions de consommateurs", a expliqué, jeudi sur franceinfo, que certains compléments alimentaires pour le cerveau sont inutiles voire dangereux.

Oméga 3, gélules de caféine... Les compléments alimentaires pour le cerveau sont "sans intérêt voire dangereux", révèle le magazine 60 Millions de consommateurs, jeudi 7 mars. Christelle Pangrazzi, rédactrice en chef adjointe des hors-séries du mensuel, était l'invitée de franceinfo, jeudi.

franceinfo : Ces compléments alimentaires, on en donne notamment aux enfants. Quels risques présentent-ils ?

Christelle Pangrazzi : Chez les enfants, on a pu noter sur deux produits la présence de vitamine D. C'est une vitamine qui se stocke et vous pouvez arriver très vite à un surdosage. Des problèmes hépatiques peuvent aussi être liés à cette vitamine D, car elle se s'accumule dans le foie. Puis on a noté la présence de nombreux additifs. On en a dans l’alimentation en nombre suffisamment important, donc pourquoi en rajouter dans des compléments alimentaires ? Parmi ces additifs, notamment pour les enfants, on a noté de nombreux laxatifs, mais aussi des additifs nuisibles aux dents.

Pour les adolescents, ces compléments sont-ils dangereux ?

Par exemple, il y a ce médicament, vendu en vente libre en pharmacie : le Guronsan. On arrive à des excès. Il suffit que votre ado ou jeune adulte prenne un ou deux cafés et qu’il prenne par ailleurs du Guronsan, on arrive à des excès de caféine. Cela peut donner des arythmies cardiaques, des crises d’anxiété et renforcer le stress. Or, on sait que le stress est très nuisible à l’apprentissage et à la mémorisation. On arrive donc à l’effet inverse de celui escompté. Par ailleurs, on est sur un médicament qui est très riche en sodium, en sel. Deux comprimés apportent 60% des apports journaliers en sel. Il suffit de manger un petit sandwich derrière pour exploser les apports en sel. Le sel est nuisible à l’apprentissage, il crée de l’hypertension artérielle.

Nous sommes à quelques mois des examens. Comment les parents doivent-ils améliorer les performances de leurs enfants ? Un régime équilibré suffit-il ?

Il y a les conseils de base, le plus simple étant souvent le meilleur : on mange équilibré, ça suffit très largement. Du poisson une fois par semaine, ou deux, c’est déjà parfait. On essaie de dormir suffisamment. On fait du sport, car ça permet d’irriguer les vaisseaux sanguins. Éventuellement on se met un peu à la méditation, parce que là encore les capacités de mémorisation, d’attention et de concentration grandissent et la matière grise aussi.