Ardennes : la saison des champignons ne fait que commencer

La pluie est de retour depuis quelques jours, pour le plus grand bonheur des cueilleurs de champignons, même si la canicule et la sécheresse ont laissé des traces. Reportages à Hargnies, dans les Ardennes, mercredi 28 septembre.

Un plein panier de cèpes pour repartir : dans la matinée du mercredi 28 septembre, la récolte de champignons a été bonne dans la forêt d'Hargnies (Ardennes). Plus de dix kilos de champignons ont été ramassés en moins d'une demi-heure. Et pourtant, ce fut d'abord laborieux. Rendez-vous avait été donné dans une forêt essentiellement peuplée de conifères, mais il y avait trop de fraîcheur et pas assez d'eau au milieu des pins et des sapins. Les cueilleurs ont longtemps été bredouille, même si d'autres promeneurs croisés par hasard avaient eu la main plus heureuse.



Les champignons ont besoin d'humidité et de chaleur

Les cueilleurs suivis par le 12/13 ont ensuite changé de forêt, ce qui leur a été bénéfique. Ils ont en effet pu cueillir de magnifiques cèpes. L'occasion de réfléchir à comment manger ces cèpes en rentrant à la maison. "On va sûrement les faire avec un morceau de viande", explique une cueilleuse. Les champignons ont besoin d'humidité et de chaleur. Avec le manque d'eau de cet été, la saison ne fait donc que commencer.