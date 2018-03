Apprentis pâtissiers, quelques conseils pour bien choisir vos aides culinaires

De plus en plus de personnes se mettent à pâtisser, et les desserts sont de plus en plus sophistiqués, colorés et souvent très personnalisés. Conséquences de cet engouement pour la pâtisserie, les rayons des supermarchés regorgent d'aides culinaires. Agents levants, gélatine, sucre vanillé, coulis de fruits... Entre colorants artificiels et autres additifs, ces aides à la pâtisserie cachent parfois des compositions douteuses. Décryptage en vidéo avec Angélique Houlbert, diététicienne.