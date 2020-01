Antilles : pénurie dans les rayons frais

Dans les supermarchés, les rayons frais sont vides. À Fort-de-France, en Martinique, le beurre manque et les étages de fromages sont clairsemés. Cette pénurie est la conséquence d'un mouvement de grève aux ports de Nantes (Loire-Atlantique) et de Dunkerque (Nord), d'où partent les produits métropolitains. En Guadeloupe aussi les supermarchés sont à la peine et certains commencent même à manquer de produits d'hygiène, d'eau ou encore de féculents.

S'approvisionner par les airs

À défaut d'être ravitaillés par la mer, certains distributeurs compensent partiellement par les airs. "Ça reste toujours dans la même fréquence, donc deux avions par semaine, par compte on va augmenter en termes de volume", explique Jean-Michel Jason, chef comptable. Les Ultramarins vont devoir s'armer de patience : une fois les grèves terminées dans les ports, il faudra encore douze à quinze jours pour que les rayons soient normalement achalandés.