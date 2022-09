Alimentation : une application recense les pêcheurs faisant de la vente directe

L'association Pleine mer met en lien pêcheurs et consommateurs via une application. Dans celle-ci, on peut retrouver une carte interactive qui recense tous les bateaux faisant de la vente directe sur le littoral français. À Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), un pêcheur propose ainsi du homard en vente directe à 26,90 euros le kilo, un prix forcément moindre que dans la grande distribution. L'adresse est connue des habitants. Certains clients viennent même de Belgique.

Des livraisons de poisson à domicile

Présente sur le plateau du 13 Heures, jeudi 15 septembre, la journaliste Valérie Heurtel revient sur d'autres bons plans pour trouver du poisson à moindre prix. Par exemple, au Grau-du-Roi (Gard), des petits pêcheurs font de la vente directe, et proposent de livrer à domicile. Pour dépenser moins, on peut aussi privilégier des poissons moins chers, comme le maquereau.