Alimentation : une année exceptionnelle pour le sel de Guérande

La sécheresse profite aux producteurs du célèbre sel de Guérande. La saison s'annonce exceptionnelle. Avec du soleil, du vent et pas de pluie, la récolte s’avère parfaite.

Cela fait trois mois que le soleil brille en continu sur les marais salants de Guérande. Du mois de mai à la mi-août, il n’a quasiment pas plu alors l’année s’annonce idéale pour la production de sel. "Une année satisfaisante pour un paludier, c’est une année de sécheresse avec beaucoup de soleil, beaucoup de vent qui évapore l’eau et une faible ou inexistante pluviométrie, que nous avons connu cette année", explique Laurent Boulo, paludier à Guérande (Loire-Atlantique). Il a récolté 230 tonnes de sel, soit trois fois qu’une année moyenne normale.



Une tâche plus difficile

Avec la sécheresse prolongée, le sel devient plus dense, plus lourd alors le travail est plus fatigant, sous les fortes chaleurs. Enzo Marin vient de débuter le métier de paludier. Son principal problème a concerné le personnel. Tout l’été, il a dû organiser le travail des saisonniers. Grâce au millésime 2022, il peut s’installer sereinement.