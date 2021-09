Alimentation : les applications de notation dérangent

M.-P. Degorce, L. Campisi, S. Giaume, C. de Chassey, C. Tixier

En quatre ans d’existence, Yuka est devenue incontournable pour 16 millions d’utilisateurs. L’application se veut à la fois un outil de transparence pour eux, et un moyen de pression sur les industriels. Elle a néanmoins été assignée en justice par un fabricant de charcuterie, et vient d’être condamnée. Le tribunal du commerce d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) vient d’interdire à Yuka de qualifier de cancérigènes les nitrites du jambon. Une victoire pour la fédération des charcutiers traiteurs.

Nutri-Score, un indicateur influent

Pour aider les consommateurs à faire leur choix, il y a les applications comme Yuka, mais également l’indicateur Nutri-Score, mis en place par les autorités de santé. La journaliste Chloé Tixier était sur le plateau du 19/20 pour évoquer cet indicateur. "Ce logo, on le voit de plus en plus dans nos supermarchés, et c’est très simple d’utilisation : une échelle de cinq couleurs, du vert au rouge, avec des notes de A à E qui indiquent la qualité des aliments", a rapporté la journaliste. Cet indicateur influence clairement les habitudes d’achat des consommateurs. Certains fabricants s’adaptent et vont jusqu’à modifier leurs recettes. Mais tous ne jouent pas le jeu.

