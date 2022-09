Alimentation : Leclerc rappelle des compotes comportant "un risque" pour la santé

Des compotes à la pomme de la marque Douceur du verger, vendues par les enseignes E. Leclerc, font l'objet d'un rappel partout en France depuis mardi 20 septembre, indique le site gouvernemental "Rappel Conso". Elles présentent un risque de contenir de la patuline "au-delà des limites réglementaires".

Un risque de désordres gastro-intestinaux

La patuline est une mycotoxine, une substance produite par des champignons microscopiques, qui peut présenter "un risque sanitaire en cas de consommation importante et répétée sur le long terme", prévient Rappel Conso. La patuline peut, selon l'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire), provoquer des "désordres gastro-intestinaux avec ulcérations, distensions et hémorragies, voire des perturbations de la fonction rénale, à plus forte dose".

Il s'agit de compotes à la pomme, emballées par lot de 16 et dont la date de péremption est fixée au 25 janvier 2023. Elles ont été vendues par Leclerc dans toute la France, du 5 août 2022 au 19 septembre 2022. Seuls les produits portant le code additionnel 06 ou 08 après le code-barres sont concernés par le rappel.

Les autorités appellent à "ne plus consommer" le produit et à le "rapporter au point de vente" afin d'obtenir un remboursement.