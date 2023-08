Alimentation : le mauvais temps influence le panier des Français

Alors que nous sommes au cœur de l’été, la météo maussade a une influence directe sur la consommation des Français. Explications avec la journaliste Cécile de la Guérivière, présente sur le plateau du 12/13, vendredi 4 août.

Alors que la météo prend des allures d'automne sur une grande partie du pays, l'envie de se réchauffer avec des plats consistants est grande. La journaliste Cécile de la Guériviere, présente sur le plateau du 12/13 ce vendredi 4 août, revient sur les conséquences du temps sur notre alimentation. "Avec cette météo maussade, on a forcément moins envie de pique-niquer. Donc on a oublié pour un temps les salades, les tomates mozzarella et barbecue de l’été. C’est le grand retour de la soupe et des plats réconfortants", explique-t-elle.



Les achats impactés

Ce changement se répercute sur nos achats. "Les Français consomment moins de boissons en général par rapport à l’année dernière comme les eaux aromatisées à -27.4 %, les bières et cidres à -9,1%. Les glaces affichent également des pertes conséquentes avec une baisse de 14,1%. Il faut dire que l’an passé à la même période sur l’ensemble du pays, les températures étaient beaucoup plus élevées que cette année", détaille la journaliste.