Alimentation : le camembert perd des parts sur le marché du fromage

Le camembert, star des fromages français, a de moins en moins la cote et est de plus en plus souvent concurrencé. Les ventes sont en net recul. S'il reste en deuxième place du podium, derrière l'emmental, il s'en est vendu près de 44 000 tonnes l'an dernier, en baisse de 10 % sur un an. En cause, la concurrence de fromages plus frais comme la mozzarella, dont les ventes ont augmenté de 55 % en cinq ans.

Changement des habitudes de consommation

"Les ventes, l'été, ça va être principalement des fromages frais. Donc la mozzarella, (…) des burratas", explique Augustin Denous, associé de la Fromagerie Escudier. Si les fromages traditionnels restent appréciés par un public de seniors, les jeunes préfèrent des goûts moins prononcés. "Les Français sont aujourd'hui plus sur des fromages qui se cuisinent, et peut-être un peu moins des fromages qui se consomment", note par ailleurs Romain Le Texier, spécialiste des produits laitiers chez Kantar.