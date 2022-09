Alimentation : la récolte des cônes de sapin a commencé

Dans le massif du Canigou (Pyrénées-Catalanes), à 1700 m d'altitude, on escalade les cimes des arbres pour cueillir les cônes de sapins blancs. À la fin de l'été, leurs fruits sont arrivés à maturité. "Le cône de sapin naît en mai et va mûrir pendant deux trois mois, et là, on est à son maximum de résine", indique Michel Baylocq, vendangeur du vertige. Durant deux à trois semaines, les cueilleurs récupèrent les cônes des abies alba, une variété de sapin qui pousse sur 600 hectares, seulement dans le parc naturel des Pyrénées-Catalanes.

Une bonne saison pour 2022

Une fois récoltés, les cônes sont couverts de sucre pendant deux mois pour en extraire la résine. La saison 2022 s'annonce bonne. "C'est parfait, on retrouve bien les notes de myrtilles, de fraises, de petits fruits rouges et de petits fruits noirs", constate Claude Sarda, fondateur et président de "Abies Lagrimus". Le sirop est ensuite filtré et embouteillé artisanalement. Selon Claude Sarda, le sirop aurait de multiples vertus pour la santé. Déclinés sous plusieurs formes, les produits issus du sapin se fraient un chemin jusqu'aux restaurants étoilés.