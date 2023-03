Alimentation : la Gariguette fait son arrivée sur les étals

Symbole de l’arrivée du printemps, les premières Gariguettes sont prêtes à être ramassées et vendues. Des fraises populaires qui plaisent.

En avance d’une petite semaine, la fraise Gariguette fait son arrivée sur les étals, en ce début de printemps. Depuis 37 ans, Daniel et Corinne cultivent la Gariguette en pleine terre. La récolte a déjà commencé depuis une semaine, en date du dimanche 26 mars, et elle durera jusqu'au milieu du mois de mai. “Elles sont ramassées délicatement”, fait savoir le maraîcher.

Un goût légèrement acidulé

Suivront ensuite les Murano, les Charlottes et autres fraises rondes, mais la Gariguette, première de la saison, a cette petite saveur en plus. “C’est le goût authentique de la fraise. Il y en a qui connaissent la Gariguette depuis des générations, et qui savent que cette fraise a un goût légèrement acidulé”, commente Corinne Dal Molin, une productrice de fraises. Son goût à part est aussi une sorte de promesse du retour des beaux jours.