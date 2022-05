Alimentation : ils produisent leurs chips près de Chartres

Près de Chartres (Eure-et-Loir), il y a six ans, un couple a décidé de fabriquer ses propres chips dans le but de les vendre. Une fabrication locale qui fonctionne bien.

Acheter des chips confectionnées à l’échelle locale, c’est possible. Près de Chartres (Eure-et-Loir), Clémence et son mari ont monté leur entreprise, Belsia, qui se porte bien puisqu’elle cherche à embaucher de nouveaux salariés. Beaucoup de commandes sont passées auprès de l’entreprise, qui a su franchir les paliers les uns après les autres.



Une production autonome

Pour produire les 8 000 paquets par jour, il est nécessaire d’avoir une grande quantité de pomme de terre et c’est intégralement géré par l’entreprise. Cette année, Clémence et son mari vont planter 18 hectares pour avoir une quantité suffisante de matière première. "Les gens aiment bien savoir que tout est fait ici", ajoute-t-elle. Au total, cinq saveurs sont rendues disponibles par la marque et de nombreux magasins de la région ont fait le choix d’acheter local, bien que les prix soient deux fois plus élevés que des marques classiques.