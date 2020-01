Alimentation : la chasse au sucre

Le sucre nous rend accros. Il est partout dans nos placards, même là où on ne l'attend pas. Le combat d'un militant de l'association Foodwatch c'est de traquer l'excès de sucre dans nos aliments. On peut trouver par exemple 60% de sucres dans des biscuits pour enfants. "Il y a 50 dénominations différentes de sucre qui existent en fait aujourd'hui dans la liste des ingrédients", indique Camille Dorioz.

Les premiers responsables : les industriels

En cinquante ans, notre consommation de sucre a été multipliée par trois pour arriver à une quinzaine de morceaux par jour en moyenne. Les premiers responsables sont les industriels, qui en mettent partout. "S'il n'y a pas d'activité sportive à côté, ce n'est pas brûlé et donc ça va se transformer en kilos de graisse", alerte Laurence Plumey, médecin nutritionniste. Pour réduire, "il faudrait se dire que, dans la journée, on ne consomme pas plus de deux produits sucrés et on ne remplace pas l'eau par une boisson sucrée", conseille la spécialiste.

Le JT

Les autres sujets du JT