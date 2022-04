Alimentation : des fromages de la marque Graindorge rappelés pour contamination à la Listeria

Après les pizzas Buitoni et les chocolats Kinder, des fromages de la marque Graindorge sont retirés de la vente, mercredi 6 avril, pour risque de contamination à la bactérie Listeria.

Mercredi 6 avril, des fromages au lait cru de la marque Graindorge sont retirés des rayons des supermarchés car ils pourraient contenir la bactérie Listeria, responsable de la listériose. Après les pizzas Buitoni et les chocolats Kinder, les consommateurs s'inquiètent de ces alertes récurrentes. Les six fromages sont tous produits en Normandie, à Livarot, dans la fromagerie Graindorge du groupe Lactalis. L'entreprise a décidé elle-même de retirer de la vente les six fromages concernés.



Des produits commercialisés depuis le 15 mars

La Listeria peut provoquer des maladies graves, et même des décès chez les personnes enceintes, âgées ou immunodéprimées. Les fromages mis en cause sont commercialisés depuis le 15 mars partout en France. Le détail des lots concernés est disponible sur le site gouvernemental Rappel Conso. Celui-ci demande aux consommateurs de détruire les produits ou de les rapporter en magasin.