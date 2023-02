Alimentation : de jeunes élèves choisissent les recettes qui composeront les futurs menus à la cantine

À Auxerre, dans l'Yonne, un chef cuisinier du groupe Elior est venu faire goûter de nouvelles recettes à des élèves âgés de 5 à 11 ans. Les recettes validées par les enfants seront servies dans les 1 800 cantines de France gérées par le groupe.

À Auxerre, dans l'Yonne, un chef cuisinier du groupe Elior est venu faire goûter de nouvelles recettes à des élèves âgés de 5 à 11 ans. Pour l'entrée, le cuisto a été plutôt joueur, en proposant un velouté de salsifis et de lentilles. Une recette qui n'a pas fait l'unanimité, mais elle n'était pas la seule qu'il avait prévue. Le rôle de ce chef est en effet de proposer de nouvelles recettes. Si elles sont validées par les enfants, elles seront servies dans les 1 800 cantines de France gérées par le groupe Elior.

Éviter le gaspillage

"Si on ne teste pas nos recettes, ça part à la poubelle, et ça, on ne le veut pas. Donc ce sont les enfants qui nous disent si on a eu raison, ou si on a eu tort", explique Sylvain Chevalier, chef cuisinier et responsable de l'innovation culinaire chez Elior Group. De nouvelles recettes pour éviter le gaspillage, certes, mais aussi pour développer le goût. Certains plats ont reçu un accueil très contrasté, et n'auront donc pas beaucoup d'avenir dans les cantines. En revanche, le gâteau pomme-chocolat a remporté tous les suffrages.