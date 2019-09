Alimentation : confusion entre marrons et châtaignes

Comment distinguer les châtaignes des marrons ? Si les premières sont plus petites et pointues, la confusion peut conduire des personnes non averties aux urgences, car la consommation de marrons peut entraîner des troubles digestifs. Les centres antipoison ont ainsi enregistré 80 cas d'intoxications avec symptômes entre 2012 et 2018. "On peut avoir des nausées, des vomissements, même la diarrhée", détaille Juliette Bloch, directrice des alertes et des vigilances sanitaires (ANSES).

Des appellations trompeuses

Si on parle couramment de crème de marrons, de marrons chauds ou de marrons glacés, l'appellation reste trompeuse. Il s'agit en fait de châtaignes cultivées spécialement pour leur qualité gustative. Même pour les producteurs, la distinction est parfois floue, car certains fruits du châtaignier peuvent prendre l'appellation marron. En Dordogne, la récolte débute en septembre et semble prometteuse.

