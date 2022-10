Alimentation : comment distinguer les champignons ?

Parmi les connaisseurs, il y a ceux qui gardent leurs coins bien à eux et ceux qui partagent leurs connaissances sur la cueillette de champignons. Éric Roméro enseigne son savoir à des néophytes, qui pourraient parfois faire de graves erreurs. La saison des cueillettes promet d’être belle grâce à un été chaud et un automne pluvieux. Cet employé de la société mycologique de Strasbourg (Bas-Rhin) aide les personnes qu’il accompagne à éviter les mauvaises surprises.

La prudence est de mise

La société mycologique de Strasbourg a répertorié près de 6 000 espèces différentes de champignons pour sa seule région. En tout, il en existe des millions. Difficile pour le grand public de tous les connaître, or la prudence est de mise. “Si on coupe le champignon à un certain niveau, rien ne me dit qu’il s’agit de l’amanite phalloïde, le champignon le plus mortel qu’on va trouver dans la forêt", prévient Éric Roméro. En cas de doute sur la toxicité d’un champignon, mieux vaut donc contacter des spécialistes.