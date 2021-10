Alimentation : ces sauces qui ne sont pas bonnes pour la santé

Il existe plus d'une quarantaine de sauces différentes dans les rayons : pesto, curry, quatre fromage, burger aux oignons caramélisés... "Il y a celles qui sont trop salées, comme la sauce burger : 1.7 grammes de sel pour 100 grammes ou la sauce kebab, 1.5 grammes (...) ça équivaut à peu près à cette cuillère de sel dans un pot", montre le journaliste à l'écran.



Moins de graisse mais plus de sucre et d'édulcorants

La sauce curry au lait de coco est l'une des plus grasses. "4.5 grammes de matières grasses pour 100 grammes (...) on trouve autant de graisses que dans la moitié d'une pizza", compare Gaspart de Florival. L'altyernative ? Une sauce équivalente faible en calories. "Quand une sauce est allégée en graisse, c’est souvent compensé par plus de sucre et des édulcorants. Et ce n’est pas forcément meilleur et c’est même parfois plus cher" analyse le journaliste. Tout comme le ketchup le mieux reste encore de faire sa sauce soi-même.