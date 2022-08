Alimentation : à la découverte de la salade grecque… en Grèce !

Jeudi 11 août 2022, le 13 Heures de France 2 poursuit sa série sur les salades de l'été. Place à un grand classique revisité et idéal par ces très fortes chaleurs : la salade grecque. Tomates, concombres, oignons et bien sûr feta : un plat simple et typique du régime méditerranéen qui se déguste face à la mer. À Mykonos (Grèce), c’est une forme d’art de vivre.



La recette

Pour la déguster correctement, il faut couper soi-même le fromage dans son assiette. Pour une salade pour quatre personnes, il faut deux belles tomates, des olives, un concombre, un peu d’oignons, un demi-poivron vert, du sel, du thym, de l’origan et bien sûr de la feta. Cela ne demande que dix minutes de préparation. En effet, il suffit de couper de gros morceaux de chaque ingrédient. Le vrai secret, c’est la fraîcheur des ingrédients. En outre, il ne faut surtout pas oublier le filet d’huile d’olive.