Alerte à la listeria chez McDonald's

La bactérie a été décelée dans une salade "chicken Caesar", au sein d'un lot vendu du 9 au 14 juillet 2018 dans toute la France.

On se méfiait des fromages, des poissons fumés, des charcuteries... La listeria a cette fois négligé les produits du terroir pour s’inviter chez un géant de la restauration rapide.

McDonald's vient en effet d'annoncer avoir décelé, lors d'un contrôle interne, la présence de cette bactérie dans une salade "Chicken Caesar" au sein d'un lot vendu du 9 au 14 juillet 2018 dans toute la France. Les produits issus de ce lot ont été retirés de la vente le 15 juillet dernier.

La liste des dizaines de restaurants ayant commercialisé cette salade, dans douze régions, sur la période concernée, est disponible sur le site Internet Mcdonalds.fr. La chaîne de restauration rapide invite ses clients ayant consommé cette salade aux dates indiquées, à prendre contact avec son service consommateur au 0800 000 175.

La listeria est une bactérie très résistante et très répandue dans l'environnement. Elle contamine les aliments sans altérer leur goût et provoque une maladie qui porte son nom la listériose. Inoffensive la plupart du temps, cette dernière est particulièrement dangereuse pour les personnes les plus fragiles comme les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées.

Des risques graves pour les personnes fragiles

Chez les femmes enceintes, la listériose présente surtout un risque pour le foetus. Les premiers symptômes sont ceux d'une gastro-entérite ou d'une grippe mais la bactérie provoque souvent, à terme, des accouchements prématurés qui augmentent le risque de mortalité du nouveau-né. La listeria se développe également dans le cerveau du bébé à naître et dans le placenta. Elle peut évoluer en septicémie, une infection généralisée du sang.

Chez les personnes âgées ou immunodéprimées à cause d'un traitement ou d'une maladie, comme un cancer, les défenses immunitaires sont insuffisantes. Elles ne parviennent pas à éliminer la bactérie, qui peut provoquer une septicémie ou une méningite.

Le délai d'incubation de la listériose peut aller jusqu’à huit semaines. Si vous avez consommé l'un des produits incriminés et que vous présentez de la fièvre, avec ou sans maux de tête, pensez à consulter un médecin.